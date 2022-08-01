ВСУ уничтожили военный склад врага в Скадовске
Последствия обстрела Скадовска (Фото:Суспільне)
Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов врага на окраине временно оккупированного Скадовска в Херсонской области.
Об этом 1 августа в эфире телемарафона сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
Он отметил, что на Херсонском направлении более двух недель назад произошел перелом ситуации благодаря поставкам западного оружия, в частности HIMARS.
«Вчера был уничтожен очередной состав боекомплектов и военной техники возле Скадовска, которую враг стянул с Крыма. Это на окраине Скадовска, за очистными сооружениями… Очень большое количество горюче-смазочных материалов сосредоточили», — уточнил Хлань.
Местные жители сообщали о масштабном пожаре со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра.
Также, по словам советника, есть неподтвержденная информация о пожаре на одном из складов возле поселка Каланчак.
«Наши Вооруженные силы последовательно выбивают тыловые позиции врага, делая невозможными поставки вооружения и техники», — подчеркнул он.
Хлань заверил, что логистические артерии кафиров в Херсонской области разрушены, несмотря на их заявления о возобновлении переправ.
«Очень большие проблемы у кафиров», — добавил советник главы ОВА.
Вечером в воскресенье, 31 июля, в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.