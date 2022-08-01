ВСУ уничтожили военный склад врага в Скадовске

1 августа, 17:05
Последствия обстрела Скадовска (Фото:Суспільне)

Последствия обстрела Скадовска (Фото:Суспільне)

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов врага на окраине временно оккупированного Скадовска в Херсонской области.

Об этом 1 августа в эфире телемарафона сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Читайте также:
В Херсонской области от оккупантов освободили 46 населенных пунктов

Он отметил, что на Херсонском направлении более двух недель назад произошел перелом ситуации благодаря поставкам западного оружия, в частности HIMARS.

Видео дня

«Вчера был уничтожен очередной состав боекомплектов и военной техники возле Скадовска, которую враг стянул с Крыма. Это на окраине Скадовска, за очистными сооружениями… Очень большое количество горюче-смазочных материалов сосредоточили», — уточнил Хлань.

Местные жители сообщали о масштабном пожаре со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра.

Также, по словам советника, есть неподтвержденная информация о пожаре на одном из складов возле поселка Каланчак.

Читайте также:
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров
Россия серьезно готовится к обороне Крыма

«Наши Вооруженные силы последовательно выбивают тыловые позиции врага, делая невозможными поставки вооружения и техники», — подчеркнул он.

Хлань заверил, что логистические артерии кафиров в Херсонской области разрушены, несмотря на их заявления о возобновлении переправ.

«Очень большие проблемы у кафиров», — добавил советник главы ОВА.

Вечером в воскресенье, 31 июля, в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины Скадовск

Эксклюзивы НВ

Марк Леонард
директор Европейского совета по международным отношениям
Совсем другая позиция. Как в Китае оценивают войну в Украине

Там, где мы видим героическую самозащиту основанного на правилах порядка, другие наблюдают последний вздох западной гегемонии в мире, быстро становящемся многополярным

1 августа, 09:40
Мнения
Кремль жертвует Газпромом в войне с Украиной и давлении на ЕС (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Сюжет
Последний шанс Путина /
Как ЕС может победить в газовой войне с Россией и при чем здесь Украина
1 августа, 07:05
Экономика
Блейк Лайвли в джинсовом комбинезоне от Reformation (Фото:instagram.com/blakelively)
Самый простой наряд в гардеробе /
«Старый» джинсовый тренд, который вернулся в моду
31 июля, 10:12
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X