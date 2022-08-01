ВСУ уничтожили военный склад врага в Скадовске 1 августа, 17:05 Последствия обстрела Скадовска (Фото:Суспільне)

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов врага на окраине временно оккупированного Скадовска в Херсонской области.

Об этом 1 августа в эфире телемарафона сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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Он отметил, что на Херсонском направлении более двух недель назад произошел перелом ситуации благодаря поставкам западного оружия, в частности HIMARS.

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«Вчера был уничтожен очередной состав боекомплектов и военной техники возле Скадовска, которую враг стянул с Крыма. Это на окраине Скадовска, за очистными сооружениями… Очень большое количество горюче-смазочных материалов сосредоточили», — уточнил Хлань.

Местные жители сообщали о масштабном пожаре со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра.

Также, по словам советника, есть неподтвержденная информация о пожаре на одном из складов возле поселка Каланчак.

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«Наши Вооруженные силы последовательно выбивают тыловые позиции врага, делая невозможными поставки вооружения и техники», — подчеркнул он.

Хлань заверил, что логистические артерии кафиров в Херсонской области разрушены, несмотря на их заявления о возобновлении переправ.

«Очень большие проблемы у кафиров», — добавил советник главы ОВА.

Вечером в воскресенье, 31 июля, в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.



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