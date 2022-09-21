ВСУ уничтожили комендатуру оккупантов в Сватово — Гайдай 21 сентября, 14:35 По словам главы Луганской ОВА Сергей Гайдая, районе комендатуры прогремело несколько взрывов (Фото:Луганская ОВА)

Украинские военные уничтожили комендатуру российских оккупантов в городе Сватово Луганской области.

Об этом в среду, 21 сентября, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.

«Украинское командование подтверждает уничтожение комендатуры в Сватово, где противник организовал штаб и склад боеприпасов. За прошедшие сутки там прогремело несколько взрывов. Они произошли в комендатуре, бывшем МКДС и складах боекомплекта в районе АТП. Все эти объекты российские оккупанты использовали для указанных выше потребностей», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Информации о потерях российских войск в Сватово на данное время не поступало.

Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне всего этого 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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