ВСУ уничтожили комендатуру оккупантов в Сватово — Гайдай
По словам главы Луганской ОВА Сергей Гайдая, районе комендатуры прогремело несколько взрывов (Фото:Луганская ОВА)
Украинские военные уничтожили комендатуру российских оккупантов в городе Сватово Луганской области.
Об этом в среду, 21 сентября, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.
«Украинское командование подтверждает уничтожение комендатуры в Сватово, где противник организовал штаб и склад боеприпасов. За прошедшие сутки там прогремело несколько взрывов. Они произошли в комендатуре, бывшем МКДС и складах боекомплекта в районе АТП. Все эти объекты российские оккупанты использовали для указанных выше потребностей», — написал он у себя в Telegram-канале.
Информации о потерях российских войск в Сватово на данное время не поступало.
Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне всего этого 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».
По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.
После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.
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