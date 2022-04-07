ВСУ «откобзонили» оккупантов, вывозивших награбленное у жителей Сумской области — Венедиктова 7 апреля, 10:33 Цей матеріал також доступний українською Пять мародеров были убиты, а еще троих захватили в плен (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские военные уничтожили группу российских оккупантов, занимавшихся мародерством на территории Сумской области.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам пять мародеров были убиты, а еще троих захватили в плен.

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«Конечно, извиняюсь, но какими надо быть недоразвитыми болванами (вдобавок ко всему остальному, конечно), чтобы крутиться возле перевернутого „Урала“, набитого награбленным имуществом украинских граждан, хорошо зная, что наши близко и вот-вот вежливо попросят записаться на аудиенцию с Жириновским? Ну как это, как? Естественно, подошли бойцы ВСУ, 5 из 8 откобзонили, а 3 взяли в плен. Случилось это сегодня в Дептовке Сумской области. Даже перед лицом смерти или плена (если повезет) не грабить у них не выходит», — рассказала Венедиктова у себя в Facebook.

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