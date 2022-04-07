ВСУ «откобзонили» оккупантов, вывозивших награбленное у жителей Сумской области — Венедиктова

7 апреля, 10:33
Цей матеріал також доступний українською
Пять мародеров были убиты, а еще троих захватили в плен (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пять мародеров были убиты, а еще троих захватили в плен (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские военные уничтожили группу российских оккупантов, занимавшихся мародерством на территории Сумской области.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам пять мародеров были убиты, а еще троих захватили в плен.

Видео дня
Читайте также:
«Набирай че можешь». Оккупанты крадут в Украине белье, сковородки и технику, устроив «мародерский базар» в Беларуси — все о размахе грабежа

«Конечно, извиняюсь, но какими надо быть недоразвитыми болванами (вдобавок ко всему остальному, конечно), чтобы крутиться возле перевернутого „Урала“, набитого награбленным имуществом украинских граждан, хорошо зная, что наши близко и вот-вот вежливо попросят записаться на аудиенцию с Жириновским? Ну как это, как? Естественно, подошли бойцы ВСУ, 5 из 8 откобзонили, а 3 взяли в плен. Случилось это сегодня в Дептовке Сумской области. Даже перед лицом смерти или плена (если повезет) не грабить у них не выходит», — рассказала Венедиктова у себя в Facebook.

Слушайте подкаст на эту тему
https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5363455457000679
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Мародерство Мародеры Российские военные Ирина Венедиктова Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X