ВСУ уничтожили в Лазурном современную российскую РЛС

20 июля, 02:48
Уничтоженная РЛС в Лазурном Херсонской области (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Уничтоженная РЛС в Лазурном Херсонской области (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Cпикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные уничтожили в Лазурном Херсонской области сверхсовременную радиолокационную станцию 48Я6-К1 Подлет.

«Во время удара по Лазурному ВСУ уничтожили сверхсовременную российскую РЛС. Это 48Я6-К1 Подлет — твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке», — заявил Братчук.

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Он отметил, что такие радиолокационные станции оккупанты используют для выдачи целеуказания для ЗРК С-300 и С-400.

«Но самое интересное то, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ», — сообщил Братчук.

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19 июля в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне прогремели взрывы. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что защитники Украины нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной возле моста, и что россияне растеряны из-за успешных действий ВСУ.

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне поврежден, но пока может использоваться.

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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