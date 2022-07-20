ВСУ уничтожили в Лазурном современную российскую РЛС 20 июля, 02:48 Уничтоженная РЛС в Лазурном Херсонской области (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Cпикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные уничтожили в Лазурном Херсонской области сверхсовременную радиолокационную станцию 48Я6-К1 Подлет.



«Во время удара по Лазурному ВСУ уничтожили сверхсовременную российскую РЛС. Это 48Я6-К1 Подлет — твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке», — заявил Братчук.



Видео дня

Он отметил, что такие радиолокационные станции оккупанты используют для выдачи целеуказания для ЗРК С-300 и С-400.



«Но самое интересное то, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ», — сообщил Братчук.

19 июля в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне прогремели взрывы. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что защитники Украины нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной возле моста, и что россияне растеряны из-за успешных действий ВСУ.

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне поврежден, но пока может использоваться.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.