В Харьковской области десантники сбили российский боевой вертолет Аллигатор

26 апреля, 16:35
Цей матеріал також доступний українською
Стоимость вертолета Ка-52 составляет около $16 млн (Фото:dialog.ua)

Стоимость вертолета Ка-52 составляет около $16 млн (Фото:dialog.ua)

Поддержи НВ

Украинские десантники уничтожили в Харьковской области российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 Аллигатор считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 — около $16 млн», — отметили украинские военные.

Видео дня
Читайте также:
Десантники сбили российский ударный вертолет Ка-52 из ПТРК Стугна — видео
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/303278455318573
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Вертолет Ка-52 Аллигатор Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X