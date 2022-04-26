В Харьковской области десантники сбили российский боевой вертолет Аллигатор 26 апреля, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Стоимость вертолета Ка-52 составляет около $16 млн (Фото:dialog.ua)

Украинские десантники уничтожили в Харьковской области российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 Аллигатор считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 — около $16 млн», — отметили украинские военные.

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