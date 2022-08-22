Горит до сих пор. Ночью в Донецке уничтожили базу группировки «Пятнашка» — видео

22 августа, 10:02
В результате удара оккупанты понесли потери в живой силе и технике (Фото:Скриншот видео Дениса Казанского)

В результате удара оккупанты понесли потери в живой силе и технике (Фото:Скриншот видео Дениса Казанского)

Украинские военные уничтожили во временно оккупированном РФ Донецке базу российской террористической группировки «Пятнашка».

Читайте также:
СБУ задержала скрывавшуюся от правосудия террористку «ДНР», входившую в банду Пятнашка

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил у себя в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Пылает база печально известной „пятнашки“, интернациональная банда, которая воевала в Луганской области. Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника. Продолжение следует…», — написал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0faHCZWnxGYH7GFKbyYgveD5tv3fWAAWSwDgJs4DAAqedzjS2XyegYMDoMoJd2hq4l&id=100000695401534
https://twitter.com/babaikit/status/1561595778375770112

В свою очередь украинский журналист Денис Казанский обнародовал видео горящей базы оккупантов, отметив, что удар был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.

Читайте также:
Граната разорвалась над головой: стали известны подробности ликвидации главаря банды Пятнашка
https://twitter.com/Osinttechnical/status/1561548902318411776
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1561572241145565184

Официальной информации по поводу атаки от Генштаба ВСУ пока не поступало. Точное количество уничтоженных террористов на данное время не известно.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецк Российская агрессия База Ракетные удары Война России против Украины РСЗО HIMARS

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X