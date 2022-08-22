Горит до сих пор. Ночью в Донецке уничтожили базу группировки «Пятнашка» — видео 22 августа, 10:02 В результате удара оккупанты понесли потери в живой силе и технике (Фото:Скриншот видео Дениса Казанского)

Украинские военные уничтожили во временно оккупированном РФ Донецке базу российской террористической группировки «Пятнашка».

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил у себя в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Пылает база печально известной „пятнашки“, интернациональная банда, которая воевала в Луганской области. Куча 200-х и 300-х. Уничтожена модная техника. Продолжение следует…», — написал он.

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В свою очередь украинский журналист Денис Казанский обнародовал видео горящей базы оккупантов, отметив, что удар был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.

Официальной информации по поводу атаки от Генштаба ВСУ пока не поступало. Точное количество уничтоженных террористов на данное время не известно.

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