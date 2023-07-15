«HIMARS обеспечивает лучшую месть». ВСУ уничтожили пусковую установку С-400, из которой россияне наносили удар по Краматорску — Стратком 15 июля, 07:46 Уничтожена пусковая установка С-400 (Фото:Центр стратегических коммуникаций/Twitter)

Вооруженные силы Украины с помощью РСЗО HIMARS уничтожили российские пусковые установки С-400, из которых россияне наносили удар по Краматорску Донецкой области 27 июня.



Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций в Twitter.

«Украинские HIMARS успешно уничтожили систему С-400, которая ранила 61 и убила 13 невинных людей в Краматорске (в частности, 4 детей и писательницу Викторию Амелину). HIMARS обеспечивает лучшую месть», — говорится в сообщении.

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27 июня армия РФ атаковала Краматорск. Ракета попала в кафе в центре города, где находилось много людей. Среди раненых — трое граждан Колумбии и известная украинская писательница.

По состоянию на 29 июня было известно о гибели 12 и ранении 60 человек в результате ракетного удара.

3 июля сообщили о гибели украинской писательницы Виктории Амелиной, которая получила тяжелое ранение и находилась в больнице.