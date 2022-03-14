Бригада князя Острожского уничтожила ракетным комплексом Стугна-П укрытие ВС РФ — видео

14 марта, 14:55
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В результате точного попадания ракеты укрепление было полностью разрушено (Фото:Скриншот видео 30-й ОМБр ВСУ)

В результате точного попадания ракеты укрепление было полностью разрушено (Фото:Скриншот видео 30-й ОМБр ВСУ)

Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского сровняли с землей очередное укрытие российских военных.

Соответствующее видео уничтожения укрепления с помощью украинского ракетного комплекса Стугна-П было опубликовано на ее странице в Facebook в понедельник, 14 марта.

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«Благодатная украинская земля приняла их всех, не считаясь ни с должностью, ни со званиями», — отметили бойцы ВСУ.

https://www.facebook.com/30brigade/videos/493586922250789/
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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