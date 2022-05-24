Уничтожили три танка и семь воздушных целей. ВСУ отбили девять атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС 24 мая, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные отбили девять атак оккупантов на Донбассе, а на шести локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Отмечается, что ВСУ уничтожили:

3 танка;

8 артиллерийских систем;

18 единиц боевой бронированной техники;

один специальный бронированный автомобиль;

один автомобиль;

один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA и шесть БПЛА типа Орлан-10.

Видео дня

В ООС сообщают, что оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов из них: 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение национальной полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию ​​и гаражный кооператив.

«В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести», — добавили в штабе.

С начала войны РФ, по данным Генштаба, потеряла в Украине около 29 350 солдат.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.