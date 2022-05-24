Уничтожили три танка и семь воздушных целей. ВСУ отбили девять атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС

24 мая, 22:02
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Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные отбили девять атак оккупантов на Донбассе, а на шести локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Отмечается, что ВСУ уничтожили:

  • 3 танка;
  • 8 артиллерийских систем;
  • 18 единиц боевой бронированной техники;
  • один специальный бронированный автомобиль;
  • один автомобиль;
  • один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA и шесть БПЛА типа Орлан-10.
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В ООС сообщают, что оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов из них: 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение национальной полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию ​​и гаражный кооператив.

«В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести», — добавили в штабе.

С начала войны РФ, по данным Генштаба, потеряла в Украине около 29 350 солдат.

https://www.youtube.com/embed/ffa5lvI4_OI
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине

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