Уничтожили три танка и семь воздушных целей. ВСУ отбили девять атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС
Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские военные отбили девять атак оккупантов на Донбассе, а на шести локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.
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Отмечается, что ВСУ уничтожили:
- 3 танка;
- 8 артиллерийских систем;
- 18 единиц боевой бронированной техники;
- один специальный бронированный автомобиль;
- один автомобиль;
- один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA и шесть БПЛА типа Орлан-10.
В ООС сообщают, что оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов из них: 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение национальной полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию и гаражный кооператив.
«В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести», — добавили в штабе.
С начала войны РФ, по данным Генштаба, потеряла в Украине около 29 350 солдат.
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