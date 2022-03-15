Украинские военные в Луганской области уничтожили три танка и одну БМП оккупантов вместе с экипажами 15 марта, 15:00 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области уничтожили три танка и одну БМП оккупантов вместе с экипажам (Фото:24 ОМБр имени короля Данила)

В Луганской области военнослужащие из 24 ОМБр имени короля Данила уничтожили три танка и одну БМП российских оккупантов.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«Результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов Королевской бригады в Луганской области. Минус три танка Т-72, один БМП-3 и весь личный состав орков», — говорится в сообщении.

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