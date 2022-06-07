Украинские защитники уничтожили три склада с боеприпасами оккупантов на Донбассе — штаб ООС
Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Украинские защитники и защитницы в Донецкой и Луганской областях отразили 11 атак войск РФ, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировка Объединенных сил в Facebook.
За сутки ВСУ, по данным штаба, уничтожили:
- 3 танка;
- 5 артиллерийских систем;
- 2 боевые бронированные машины;
- 13 единиц автомобильной техники;
- 3 склада с боеприпасами;
- 2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач, говорится в сообщении.
«В результате этих обстрелов погиб один мирный житель, 6 получили ранения», — подчеркнули в штабе.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ потеряла 31360 военнослужащих.
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