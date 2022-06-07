Украинские защитники уничтожили три склада с боеприпасами оккупантов на Донбассе — штаб ООС

7 июня, 22:06
Цей матеріал також доступний українською
Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские защитники и защитницы в Донецкой и Луганской областях отразили 11 атак войск РФ, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировка Объединенных сил в Facebook.

За сутки ВСУ, по данным штаба, уничтожили:

  • 3 танка;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 13 единиц автомобильной техники;
  • 3 склада с боеприпасами;
  • 2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Видео дня
Читайте также:

Турель с уничтоженной российской техники в поле Черниговской области, 7 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko) Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск, пытаются захватить Северодонецк — Генштаб

Оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач, говорится в сообщении.

«В результате этих обстрелов погиб один мирный житель, 6 получили ранения», — подчеркнули в штабе.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ потеряла 31360 военнослужащих.

https://www.youtube.com/embed/X_PlHX8vxUw
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X