Украинские защитники уничтожили три склада с боеприпасами оккупантов на Донбассе — штаб ООС 7 июня, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские защитники и защитницы в Донецкой и Луганской областях отразили 11 атак войск РФ, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировка Объединенных сил в Facebook.

За сутки ВСУ, по данным штаба, уничтожили:

3 танка;

5 артиллерийских систем;

2 боевые бронированные машины;

13 единиц автомобильной техники;

3 склада с боеприпасами;

2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

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Оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач, говорится в сообщении.

«В результате этих обстрелов погиб один мирный житель, 6 получили ранения», — подчеркнули в штабе.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ потеряла 31360 военнослужащих.

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