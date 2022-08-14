ВСУ уничтожили три склада и три базы врага в Херсонской области

14 августа, 00:37
Удар по оккупантам в Новой Каховке (Фото:t.me/Bratchuk_Sergey)

Удар по оккупантам в Новой Каховке (Фото:t.me/Bratchuk_Sergey)

ВСУ за сутки, 13 августа, уничтожили три склада и три базы оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение 13 августа Россия потеряла:

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Три базы — в Каховском районе, Новой Каховке, Геническом районе;

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Три склада БК — в Новой Каховке, Геническом районе, Бериславском районе.

«Демилитаризация орды. Другая информация уточняется», — отметил Братчук.

Россияне упустили шанс осуществить «жест доброй воли» в Херсоне – Сергей Грабский

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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