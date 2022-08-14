ВСУ уничтожили три склада и три базы врага в Херсонской области
Удар по оккупантам в Новой Каховке (Фото:t.me/Bratchuk_Sergey)
ВСУ за сутки, 13 августа, уничтожили три склада и три базы оккупантов в Херсонской области.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение 13 августа Россия потеряла:
Три базы — в Каховском районе, Новой Каховке, Геническом районе;
Три склада БК — в Новой Каховке, Геническом районе, Бериславском районе.
«Демилитаризация орды. Другая информация уточняется», — отметил Братчук.
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