ВСУ уничтожили три склада и три базы врага в Херсонской области 14 августа, 00:37 Удар по оккупантам в Новой Каховке (Фото:t.me/Bratchuk_Sergey)

ВСУ за сутки, 13 августа, уничтожили три склада и три базы оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.



По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение 13 августа Россия потеряла:

Три базы — в Каховском районе, Новой Каховке, Геническом районе;

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Три склада БК — в Новой Каховке, Геническом районе, Бериславском районе.

«Демилитаризация орды. Другая информация уточняется», — отметил Братчук.

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