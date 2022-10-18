ВСУ уничтожили три склада боеприпасов и сбили штурмовик Су-25 — ОК Юг

18 октября, 18:06
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Всего ВСУ выполнили около сотни огневых задач и ликвидировали около 2️0️ оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Всего ВСУ выполнили около сотни огневых задач и ликвидировали около 2️0️ оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили три российских склада с боеприпасами на юге страны.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«Нашим ракетно-зенитным подразделением воздушных сил сегодня утром, в Бериславском районе Херсонской области сбит вражеский штурмовик Су-25», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что артиллеристы и ракетчики ВСУ в течение ночи наносили удары по складам боеприпасов, позициям врага, районам сосредоточения живой силы и техники. ВСУ выполнили около сотни огневых задач и ликвидировали около 2️0️ оккупантов.

По данным командования, были уничтожены:

  • РСЗО Град;
  • бронированная машина;
  • буксированная гаубица 122 калибра;
  • 3️ склада боеприпасов.

Остальные потери врага дознаются.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/674279727234491/

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 65 850 своих военных, за минувшие сутки — 530.

https://www.youtube.com/embed/pFqRJb7lnVM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Су-25 Боеприпасы Склад

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