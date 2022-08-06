ВСУ за сутки уничтожили три российских командных пункта на юге 6 августа, 16:16 Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские защитники за прошлые сутки уничтожили шесть российских складов и три вражеских командных пункта на юге Украины.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона в субботу, 6 августа.



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«Мы неоднократно говорили, что держим огневой контроль над логистическими центрами врага на оккупированных территориях… Кроме того, в ходе авиа- и ракетного удара мы уничтожили и скопление вооружения и военной техники, которые враг пытается туда подтянуть, и сразу три командных пункта за прошлые сутки. А это существенно деморализует войско, пытающееся собрать силы для каких-то мощных действий в ближайшем будущем. Но эти „мощные действия“ пока больше похожи на потуги», — рассказала Гуменюк.



По ее словам, резервы, которые россияне пытаются подтянуть на юг Украины, достаточно значительные, и врага нельзя недооценивать.

«Но наши усилия все-таки имеют успех — накануне поражены и ЗРК, и те же склады боеприпасов, опорные и командные пункты. Это существенное влияние на дальнейшее развитие ситуации. Наша задача сейчас — ослабить их, чтобы у них не было сил, которыми пытаются двинуться вперед», — добавила Гуменюк.

В ОК Юг по итогам 5 августа сообщили, что защитники Украины за сутки уничтожили шесть российских складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах, 79 оккупантов, четыре танка Т-72, две самоходные гаубицы Мста-С, артустановка, РЛС и командно-штабная машина, десять единиц бронированной и 11 — другой автомобильной техники. Также ВСУ нанесли удар по двум пунктам управления, одному командно-наблюдательному пункту и району сосредоточения вооружения и техники оккупантов.

Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия страны-террориста РФ пытается усилить позиции в захваченных районах на юге Украины. По словам советника главы МВД Ростислава Смирнова, Россия перебросила на временно захваченные территории на юге Украины 70−90% своих десантно-штурмовых войск.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.

В ОК Юг заявляли, что россияне во временно захваченных южных регионах Украины скоро получат приказ переходить в наступление.

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