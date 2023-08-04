Работает Армия дронов. На Юге ВСУ уничтожили три гаубицы Мста-Б — видео 4 августа, 09:55 Дым после удара ВСУ (Фото:t.me/zedigital)

На Юге ВСУ уничтожили три гаубицы Мста-Б, сообщил вице-премьер, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, 4 августа.

По его словам, Мста-Б — это убийственная машина, которая способна поразить танки, средства ПВО, оборонительные сооружения и тому подобное.

«Враг ежедневно обстреливал украинские позиции с помощью этой техники», — написал он в Telegram.

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Федоров рассказал, что беспилотник Армии дронов помог обнаружить цель, а затем скорректировать артиллерию. Мощная работа бойцов 131 ОРБ и 406 ОАРБ.

«Продолжаем поддерживать контрнаступление и усиливать Силы обороны «птичками», — добавил он.

Проект Армия дронов — комплексная программа, которая включает системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

Проект воплощают при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение производства собственных БпЛА является одним из наиболее частых вопросов на Ставке.