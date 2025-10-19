Украинские бойцы уничтожили вражеский Солнцепек — видео

19 октября, 12:09
Солнцепек (Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени Князя Владимира Мономаха)

В сети показали, как украинские защитники повредили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А Солнцепек.

Этот удар на счету пилотов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени Князя Владимира Мономаха сообщили 18 октября в Сухопутных войсках ВС Украины.

Вражеская огнеметная система развернула позицию, когда ее обнаружили бомбардировщики. «Оккупанты пытались убежать, но от FPV не спрячешься. Удар дрона вызвал отстрел ракеты и серьезно повредил установку», — говорится в сообщении.

ТОС-1А Солнцепек — это тяжелая реактивная огнеметная система залпового огня, применяющая термобарические и зажигательные снаряды для поражения личного состава, техники и инфраструктуры. Такая военная техника предназначена для уничтожения легкобронированных машин, ликвидации противника на открытых позициях и в укреплениях, а также для вызывания пожаров и разрушений сооружений за счет объемных взрывов.

ТОС-1 Солнцепик (Фото: Национальный университет обороны Украины)
Также Силы обороны уничтожили советскую реактивную систему залпового огня БМ-30 Смерч, из которой российские оккупанты в течение трех месяцев обстреливали Николаевскую область.

В 2025 году на каждого погибшего украинца приходится пятеро погибших российских солдат — The Economist
