Этот удар на счету пилотов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени Князя Владимира Мономаха сообщили 18 октября в Сухопутных войсках ВС Украины.



Вражеская огнеметная система развернула позицию, когда ее обнаружили бомбардировщики. «Оккупанты пытались убежать, но от FPV не спрячешься. Удар дрона вызвал отстрел ракеты и серьезно повредил установку», — говорится в сообщении.

ТОС-1А Солнцепек — это тяжелая реактивная огнеметная система залпового огня, применяющая термобарические и зажигательные снаряды для поражения личного состава, техники и инфраструктуры. Такая военная техника предназначена для уничтожения легкобронированных машин, ликвидации противника на открытых позициях и в укреплениях, а также для вызывания пожаров и разрушений сооружений за счет объемных взрывов.

ТОС-1 Солнцепик / Фото: Национальный университет обороны Украины

Также Силы обороны уничтожили советскую реактивную систему залпового огня БМ-30 Смерч, из которой российские оккупанты в течение трех месяцев обстреливали Николаевскую область.