Сорвали наступление: ВСУ ударили по скоплению тяжелой техники РФ под Изюмом — видео

2 мая, 12:58
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ВСУ нанесли по скоплению техники РФ артиллерийский удар (Фото:Скриншот видео ВСУ)

ВСУ нанесли по скоплению техники РФ артиллерийский удар (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Войска РФ продолжают нести тяжелые потери в районе временно занятого ими Изюма Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинские артиллеристы нанесли меткий удар по скоплению тяжелой техники российских захватчиков в селе Сулиговка.

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«Оккупанты сосредоточили большое количество тяжелой техники, готовясь к очередной волне наступления. Однако воины Вооруженных сил Украины скорректировали планы оккупантов», — говорится в сообщении.

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На обнародованном видео, снятом разведывательным беспилотником, видно скопление российской техники, в том числе танков, которые в результате артудара украинских военных превратились в груду металлолома.

https://www.facebook.com/AFUStratCom/videos/3098809803763218/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Изюм Харьковская область Российская военная техника Война России против Украины

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