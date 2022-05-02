Сорвали наступление: ВСУ ударили по скоплению тяжелой техники РФ под Изюмом — видео 2 мая, 12:58 Цей матеріал також доступний українською ВСУ нанесли по скоплению техники РФ артиллерийский удар (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Войска РФ продолжают нести тяжелые потери в районе временно занятого ими Изюма Харьковской области.

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Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинские артиллеристы нанесли меткий удар по скоплению тяжелой техники российских захватчиков в селе Сулиговка.

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«Оккупанты сосредоточили большое количество тяжелой техники, готовясь к очередной волне наступления. Однако воины Вооруженных сил Украины скорректировали планы оккупантов», — говорится в сообщении.

На обнародованном видео, снятом разведывательным беспилотником, видно скопление российской техники, в том числе танков, которые в результате артудара украинских военных превратились в груду металлолома.

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