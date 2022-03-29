«Негде ни поспать, ни погреться»: ВСУ ударили по позициям оккупантов, уничтожив их технику — видео

29 марта, 13:22
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После удара ВСУ оккупанты пришли к выводу, что «надо заканчивать с войной» (Фото:Скриншот видео @herooftheday10/Twitter)

После удара ВСУ оккупанты пришли к выводу, что «надо заканчивать с войной» (Фото:Скриншот видео @herooftheday10/Twitter)

Российские оккупационные войска на Донбассе попали под обстрел украинских военных и остались без техники.

Об этом они рассказали в опубликованном в соцсетях видео со своих позиций.

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«Рас*издовало нас пи*дец… И спать теперь негде, и греться негде… Все, надо заканчивать с войной», — прокомментировал ситуацию один из оккупантов.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Война России против Украины

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