«Негде ни поспать, ни погреться»: ВСУ ударили по позициям оккупантов, уничтожив их технику — видео 29 марта, 13:22 Цей матеріал також доступний українською После удара ВСУ оккупанты пришли к выводу, что «надо заканчивать с войной» (Фото:Скриншот видео @herooftheday10/Twitter)

Российские оккупационные войска на Донбассе попали под обстрел украинских военных и остались без техники.

Об этом они рассказали в опубликованном в соцсетях видео со своих позиций.

Война России против Украины — последние новости



«Рас*издовало нас пи*дец… И спать теперь негде, и греться негде… Все, надо заканчивать с войной», — прокомментировал ситуацию один из оккупантов.

Видео дня

русню в дыре накрыли минами, как итог, с войной надо заканчивать - кац pic.twitter.com/PIZURriRuW — ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) March 29, 2022

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