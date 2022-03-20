Бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Черниговщине — фото

20 марта, 18:28
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Уничтоженная техника оккупантов в Черниговской области (Фото:Оперативне командування «Північ» / Operational Command «North»)

Уничтоженная техника оккупантов в Черниговской области (Фото:Оперативне командування «Північ» / Operational Command «North»)

Автор: Елена Басараб

Бойцы Вооруженных сил Украины в очередной раз уничтожили вражескую технику в Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование " Север" в Facebook.

При этом не сообщается точное место, где именно удалось разбить колонну российской техники, однако военные заверили, что во время операции уничтожили весь экипаж.

Видео дня
https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2103113256536128&show_text=true&width=500

Согласно кадрам, опубликованным на странице ОК «Север», по меньшей мере, были обезврежены один танк и два грузовика российских оккупантов. Пока точное количество разбитой техники в ВСУ не назвали.

Ранее НВ писал, что украинские военные уничтожили на запорожском направлении вражеский вертолет КА-52, несколько единиц бронетехники врага и 60 оккупантов РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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