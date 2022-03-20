Бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Черниговщине — фото 20 марта, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов в Черниговской области (Фото:Оперативне командування «Північ» / Operational Command «North»)

Бойцы Вооруженных сил Украины в очередной раз уничтожили вражескую технику в Черниговской области.



Об этом сообщает Оперативное командование " Север" в Facebook.



При этом не сообщается точное место, где именно удалось разбить колонну российской техники, однако военные заверили, что во время операции уничтожили весь экипаж.

Видео дня

Согласно кадрам, опубликованным на странице ОК «Север», по меньшей мере, были обезврежены один танк и два грузовика российских оккупантов. Пока точное количество разбитой техники в ВСУ не назвали.

Ранее НВ писал, что украинские военные уничтожили на запорожском направлении вражеский вертолет КА-52, несколько единиц бронетехники врага и 60 оккупантов РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.