Мгновенное наказание. ВСУ благодаря «наводке» российских пропагандистов уничтожили технику оккупантов, разрушившую мост в Луганской области 21 мая, 23:09 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили технику оккупантов благодаря «наводке» в сюжете российских пропагандистов (Фото:Сергей Гайдай)

В Луганской области нацгвардейцы уничтожили технику оккупантов, которой взорвали Павлоградский мост, а также обстреливали Северодонецк. Это произошло благодаря сюжету российских пропагандистов, которые помогли скорректировать огонь украинских защитников.

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«Скоро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего», — написал Гайдай в соцсетях.

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Глава ОГА добавил, что мост восстановят и «поблагодарил» пропагандистов за то, что «скорректировали огонь».

В Генштабе ВСУ уточнили, что артиллеристы Нацгвардии блестяще и профессионально уничтожили самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 Тюльпан оккупантов.

Корректировщики украинской артиллерии «навелись» на вражескую боевую технику, посмотрев оперативный сюжет российского телевидения о том, откуда САУ бьет по мосту. Спасибо. Продолжайте и дальше так же", — призвали в Генштабе.

21 мая Гайдай сообщил, что российские захватчики уничтожили мост между городами Северодонецк и Лисичанск. Соединение между городами, несмотря на это, есть.



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