Мгновенное наказание. ВСУ благодаря «наводке» российских пропагандистов уничтожили технику оккупантов, разрушившую мост в Луганской области

21 мая, 23:09
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ВСУ уничтожили технику оккупантов благодаря «наводке» в сюжете российских пропагандистов (Фото:Сергей Гайдай)

ВСУ уничтожили технику оккупантов благодаря «наводке» в сюжете российских пропагандистов (Фото:Сергей Гайдай)

В Луганской области нацгвардейцы уничтожили технику оккупантов, которой взорвали Павлоградский мост, а также обстреливали Северодонецк. Это произошло благодаря сюжету российских пропагандистов, которые помогли скорректировать огонь украинских защитников.

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«Скоро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего», — написал Гайдай в соцсетях.

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Глава ОГА добавил, что мост восстановят и «поблагодарил» пропагандистов за то, что «скорректировали огонь».

https://www.youtube.com/watch?v=jC4sRdl8IAQ&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9D%D0%92
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В Генштабе ВСУ уточнили, что артиллеристы Нацгвардии блестяще и профессионально уничтожили самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 Тюльпан оккупантов.

Корректировщики украинской артиллерии «навелись» на вражескую боевую технику, посмотрев оперативный сюжет российского телевидения о том, откуда САУ бьет по мосту. Спасибо. Продолжайте и дальше так же", — призвали в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/322138556765896&show_text=true&width=500

21 мая Гайдай сообщил, что российские захватчики уничтожили мост между городами Северодонецк и Лисичанск. Соединение между городами, несмотря на это, есть.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Луганская область Северодонецк Российские военные Сергей Гайдай Российская пропаганда Война России против Украины

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