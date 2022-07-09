ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов — видео
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Украинские защитники во время вражеского наступления уничтожили танковую роту российских войск, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Отмечено, что уничтожение танковой роты — совместная боевая работа артиллерийских и инженерных подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ.
В частности, во время наступления оккупационной танковой роты украинские десантники эффективно уничтожили девять вражеских танков.
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