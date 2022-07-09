ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов — видео 9 июля, 11:11 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские защитники во время вражеского наступления уничтожили танковую роту российских войск, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечено, что уничтожение танковой роты — совместная боевая работа артиллерийских и инженерных подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ.

В частности, во время наступления оккупационной танковой роты украинские десантники эффективно уничтожили девять вражеских танков.



Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.