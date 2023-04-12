Украинские артиллеристы уничтожили российские танки, пытавшиеся атаковать вблизи Лимана — видео
Украинская артиллерия демилитаризировала два российских танка (Фото:43 Отдельная Артиллерийская Бригада имени гетмана Тараса Трясила/Facebook)
43 Отдельная Артиллерийская Бригада имени гетмана Тараса Трясила показала видео уничтожение российских танков, пытавшихся атаковать вблизи Лимана.
"Возможно на них даже было написано традиционно идиотское: „На Киев“ или „На Берлин“. В любом случае их надписи остались только надписями, ничего не имеющими общего с реальностью», — сообщили военные.
Отмечается, что российская техника была уничтожена самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000.