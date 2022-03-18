Бойцы 28-й ОМБр показали уничтожение танков РФ украинским ракетным комплексом Стугна-П — видео

18 марта, 11:33
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Где именно были уничтожены российские танки, не уточняется (Фото:Скриншот видео 28-й ОМБр/Facebook)

Где именно были уничтожены российские танки, не уточняется (Фото:Скриншот видео 28-й ОМБр/Facebook)

Бойцы ВСУ продолжают жечь бронетехнику российских оккупантов, используя украинские ракетные комплексы Стунгна-П.

Новое видео с уничтожением танков ВС РФ опубликовала на своей странице в Facebook 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

«Боевая работа расчета ПТРК Стугна-П. Российские оккупанты нигде не скроются. Мастера своего дела „работают“ и на больших дальностях», — отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

Видео дня

18+

https://www.facebook.com/5rezervbat28brigade/videos/342984051080342

Где именно было снято видео, не уточняется.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские танки Война России против Украины

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