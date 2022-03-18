Бойцы 28-й ОМБр показали уничтожение танков РФ украинским ракетным комплексом Стугна-П — видео 18 марта, 11:33 Цей матеріал також доступний українською Где именно были уничтожены российские танки, не уточняется (Фото:Скриншот видео 28-й ОМБр/Facebook)

Бойцы ВСУ продолжают жечь бронетехнику российских оккупантов, используя украинские ракетные комплексы Стунгна-П.

Новое видео с уничтожением танков ВС РФ опубликовала на своей странице в Facebook 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

«Боевая работа расчета ПТРК Стугна-П. Российские оккупанты нигде не скроются. Мастера своего дела „работают“ и на больших дальностях», — отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

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Где именно было снято видео, не уточняется.

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