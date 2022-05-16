С детонацией боекомплекта. ВСУ уничтожают российский танк с помощью Javelin — видео
Украинские военные уничтожили более тысячи танков оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)
Бойцы подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать технику оккупантов на востоке Украины, в том числе с помощью Javelin.
Война России против Украины — главные события 16 мая
Украинские военные успешно продолжают уничтожать технику вражеской армии. Так, благодаря переносному противотанковому ракетному комплексу Javelin удалось уничтожить очередной российский танк.
Всего с начала войны ВСУ ликвидировали около 27700 оккупантов и более 8000 единиц техники армии РФ.
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