С детонацией боекомплекта. ВСУ уничтожают российский танк с помощью Javelin — видео 16 мая, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили более тысячи танков оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

Бойцы подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать технику оккупантов на востоке Украины, в том числе с помощью Javelin.



Война России против Украины — главные события 16 мая

Украинские военные успешно продолжают уничтожать технику вражеской армии. Так, благодаря переносному противотанковому ракетному комплексу Javelin удалось уничтожить очередной российский танк.



Видео дня

Всего с начала войны ВСУ ликвидировали около 27700 оккупантов и более 8000 единиц техники армии РФ.



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