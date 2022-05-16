С детонацией боекомплекта. ВСУ уничтожают российский танк с помощью Javelin — видео

16 мая, 13:49
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Украинские военные уничтожили более тысячи танков оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

Украинские военные уничтожили более тысячи танков оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

Бойцы подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать технику оккупантов на востоке Украины, в том числе с помощью Javelin.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Украинские военные успешно продолжают уничтожать технику вражеской армии. Так, благодаря переносному противотанковому ракетному комплексу Javelin удалось уничтожить очередной российский танк.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/bqNtVs5hHzg

Всего с начала войны ВСУ ликвидировали около 27700 оккупантов и более 8000 единиц техники армии РФ.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские танки Javelin Война России против Украины

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