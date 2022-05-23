Экипаж выпрыгивал на ходу: ВСУ сожгли российский Т-72, пытавшийся сбежать с поля боя — видео 23 мая, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Экипаж танка пытался укрыться в лесу, однако украинские артиллеристы нашли его и там (Фото:Скриншот видео nevedimka123/Twitter)

Украинские военные сожгли российский танк, обстреливавший их позиции где-то в Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Попав под артиллерийский обстрел ВСУ, экипаж Т-72Б3 решил выйти из боя, однако при попытке покинуть опасный район, был подбит бойцами 79-й бригады десантно-штурмовых войск.

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При этом, чтобы спасти свои жизни, российским оккупантам пришлось выпрыгивать из горящей техники прямо на ходу.

После этого танкисты ВС РФ попытались укрыться в лесу, однако украинские артиллеристы нашли их и там.

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