Экипаж выпрыгивал на ходу: ВСУ сожгли российский Т-72, пытавшийся сбежать с поля боя — видео

23 мая, 11:14
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Экипаж танка пытался укрыться в лесу, однако украинские артиллеристы нашли его и там (Фото:Скриншот видео nevedimka123/Twitter)

Экипаж танка пытался укрыться в лесу, однако украинские артиллеристы нашли его и там (Фото:Скриншот видео nevedimka123/Twitter)

Украинские военные сожгли российский танк, обстреливавший их позиции где-то в Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Попав под артиллерийский обстрел ВСУ, экипаж Т-72Б3 решил выйти из боя, однако при попытке покинуть опасный район, был подбит бойцами 79-й бригады десантно-штурмовых войск.

Видео дня

При этом, чтобы спасти свои жизни, российским оккупантам пришлось выпрыгивать из горящей техники прямо на ходу.

После этого танкисты ВС РФ попытались укрыться в лесу, однако украинские артиллеристы нашли их и там.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1528412033657495552
https://www.youtube.com/embed/ijX6qmGwAuY
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Российские танки Война России против Украины

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