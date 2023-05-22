ВСУ уничтожили российский истребитель четвертого поколения Су-35

22 мая, 00:18
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ВСУ (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

ВСУ (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

Украинские силы противовоздушной обороны вечером, 21 мая, уничтожили российский самолет Су-35. Это российский многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

«Зрелище со сбитым аналоговым Су-35 было невероятным. ПВО — Сила!
Вечер стал более интересным», — заявил Плетенчук.

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Ранее в сети появилась информация, что над Черным морем был сбит российский Су-35, который намеревался совершать пуски в сторону юга Украины.

Су-35 — это российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в российском ОКБ Сухого в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Су-35

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