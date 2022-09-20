Су-25 и беспилотники. За сутки ВСУ уничтожили семь воздушных целей армии РФ

20 сентября, 01:25
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Воздушные силы Украины уничтожили российский Су-25 (Фото:Генштаб ВСУ/Twitter)

Воздушные силы Украины уничтожили российский Су-25 (Фото:Генштаб ВСУ/Twitter)

Командование Воздушных сил ВСУ Украины сообщило, что за сутки были уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов.

Всего за сутки уничтожены:

  • самолет Су-25;
  • пять беспилотников;
  • ракета класса воздух-земля Х-59.

«Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных сил на разных направлениях продолжают наносить удары по враждебным позициям, технике и логистике оккупантов разными типами вооружения», — сообщили в командовании.

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Ранее британская разведка объяснила, почему РФ стала чаще терять свои боевые самолеты в Украине.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 251 самолет и 217 вертолетов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Беспилотник Беспилотники Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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