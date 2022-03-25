Артиллерия ВСУ уничтожила прятавшуюся в лесу технику РФ — видео с дрона
Среди уничтоженной техники РФ можно заметить танки Т-72Б3 (Фото:Скриншот видео @RALee85/Twitter)
Несущие огромные потери войска РФ прячутся от украинских военных в лесах, однако, благодаря воздушной разведке, даже там им не удается укрыться от артиллерии ВСУ.
Новое видео с уничтожением танков и другой российской техники, опубликовал в пятницу, 25 марта, военный эксперт Роб Ли.
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На нем видны скрытые среди деревьев позиции оккупантов, по которым наносятся мощные артиллерийские удары украинской армии.
Среди уничтоженной российской техники можно заметить, в частности, танки Т-72Б3.