Артиллерия ВСУ уничтожила прятавшуюся в лесу технику РФ — видео с дрона 25 марта, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Среди уничтоженной техники РФ можно заметить танки Т-72Б3 (Фото:Скриншот видео @RALee85/Twitter)

Несущие огромные потери войска РФ прячутся от украинских военных в лесах, однако, благодаря воздушной разведке, даже там им не удается укрыться от артиллерии ВСУ.

Новое видео с уничтожением танков и другой российской техники, опубликовал в пятницу, 25 марта, военный эксперт Роб Ли.

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На нем видны скрытые среди деревьев позиции оккупантов, по которым наносятся мощные артиллерийские удары украинской армии.

Среди уничтоженной российской техники можно заметить, в частности, танки Т-72Б3.

Ukrainian UAV footage showing artillery strikes on a Russian T-72B3 tank and vehicles in a forest. https://t.co/UQ3gJBZZkw pic.twitter.com/igEyO7gbYL — Rob Lee (@RALee85) March 25, 2022

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