Артиллерия ВСУ уничтожила прятавшуюся в лесу технику РФ — видео с дрона

25 марта, 15:45
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Среди уничтоженной техники РФ можно заметить танки Т-72Б3 (Фото:Скриншот видео @RALee85/Twitter)

Среди уничтоженной техники РФ можно заметить танки Т-72Б3 (Фото:Скриншот видео @RALee85/Twitter)

Несущие огромные потери войска РФ прячутся от украинских военных в лесах, однако, благодаря воздушной разведке, даже там им не удается укрыться от артиллерии ВСУ.

Новое видео с уничтожением танков и другой российской техники, опубликовал в пятницу, 25 марта, военный эксперт Роб Ли.

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На нем видны скрытые среди деревьев позиции оккупантов, по которым наносятся мощные артиллерийские удары украинской армии.

Среди уничтоженной российской техники можно заметить, в частности, танки Т-72Б3.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Лес Артиллерийский удар Российские военные Российские танки Война России против Украины

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