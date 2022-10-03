ВСУ эффективно ударили по оккупантам в Запорожской области: Генштаб сообщил о потерях РФ

3 октября, 07:11
Поделиться:
В результате удара ВСУ оккупанты потеряли много техники и личного состава (Фото:Генштаб)

В результате удара ВСУ оккупанты потеряли много техники и личного состава (Фото:Генштаб)

Генштаб уточнил потери РФ в результате удара ВСУ по сосредоточению личного состава и военной техники оккупантов в Запорожской области за предыдущие дни.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook сводке по состоянию на понедельник, 3 октября.

В результате удара были поражены один район сосредоточения личного состава, три склада с боеприпасами, более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300.

Видео дня

Читайте также:
Путин больше заинтересован в удержании оккупированного юга Украины, чем в обороне Луганской области — ISW

В общей сложности, более 250 оккупантов получили ранения.

Информация о ликвидированных уточняется.

Ранее сообщалось, что за сутки на южном направлении украинские военные уничтожили 40 оккупантов и их технику, среди которой два танка, семь единиц автобронетехники, вертолет Ка-52.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Военная техника Запорожская область Генштаб Склад Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X