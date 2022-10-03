ВСУ эффективно ударили по оккупантам в Запорожской области: Генштаб сообщил о потерях РФ 3 октября, 07:11 В результате удара ВСУ оккупанты потеряли много техники и личного состава (Фото:Генштаб)

Генштаб уточнил потери РФ в результате удара ВСУ по сосредоточению личного состава и военной техники оккупантов в Запорожской области за предыдущие дни.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook сводке по состоянию на понедельник, 3 октября.

В результате удара были поражены один район сосредоточения личного состава, три склада с боеприпасами, более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300.

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В общей сложности, более 250 оккупантов получили ранения.

Информация о ликвидированных уточняется.

Ранее сообщалось, что за сутки на южном направлении украинские военные уничтожили 40 оккупантов и их технику, среди которой два танка, семь единиц автобронетехники, вертолет Ка-52.