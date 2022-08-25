За сутки ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и две базы оккупантов
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы нанесли минимум четыре успешных удара по складам с боеприпасами и базам оккупантов.
Всего за сутки успешно были обстреляны:
- Токмак, Запорожская область — склад боеприпасов;
- Ровеньки, Луганская область — база армии РФ;
- Каховский район, Херсонская область — база армии РФ;
- Чаплинка, Херсонская область — склад боеприпасов и база оккупантов;
- Бериславский район, Херсонская область — информация уточняется.
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