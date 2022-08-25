За сутки ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и две базы оккупантов

25 августа, 04:45
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы нанесли минимум четыре успешных удара по складам с боеприпасами и базам оккупантов.

Всего за сутки успешно были обстреляны:

  • Токмак, Запорожская область — склад боеприпасов;
  • Ровеньки, Луганская область — база армии РФ;
  • Каховский район, Херсонская область — база армии РФ;
  • Чаплинка, Херсонская область — склад боеприпасов и база оккупантов;
  • Бериславский район, Херсонская область — информация уточняется.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=lPiLjag7SHE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Запорожская область Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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