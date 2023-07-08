«РФ ждет снарядный голод». ВСУ уничтожили огромный склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области — Казанский

8 июля, 08:39
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Детонация снарядов біла слышна и в соседних населенных пунктах (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Детонация снарядов біла слышна и в соседних населенных пунктах (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Украинские военные уничтожили огромный склад с боеприпасами, обустроенный российскими войсками на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом в субботу, 8 июля, сообщил у себя в соцсетях журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующие видео очевидцев с места событий.

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По его словам, речь идет о Суходольске Сорокинской городской общины.

Видео дня

«Сильные детонации слышат даже в расположенных рядом Краснодоне (Сорокино) и Молодогвардейске. Это глубокий тыл. Туда еще не прилетало. Кажется, снарядный голод у российской армии в ближайшее время немного усилится», — рассказал он, комментируя последствия удара.

https://twitter.com/den_kazansky/status/1677414297008308224

Казанский также отметил, что таких детонаций на складах противника «не было с 2022, когда только стали работать Хаймарсами по тылам».

https://twitter.com/den_kazansky/status/1677418243126960130

В Генштабе ВСУ эту информацию пока не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины склад с боеприпасами

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