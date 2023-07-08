«РФ ждет снарядный голод». ВСУ уничтожили огромный склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области — Казанский 8 июля, 08:39 Детонация снарядов біла слышна и в соседних населенных пунктах (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Украинские военные уничтожили огромный склад с боеприпасами, обустроенный российскими войсками на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом в субботу, 8 июля, сообщил у себя в соцсетях журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующие видео очевидцев с места событий.

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По его словам, речь идет о Суходольске Сорокинской городской общины.

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«Сильные детонации слышат даже в расположенных рядом Краснодоне (Сорокино) и Молодогвардейске. Это глубокий тыл. Туда еще не прилетало. Кажется, снарядный голод у российской армии в ближайшее время немного усилится», — рассказал он, комментируя последствия удара.

Казанский также отметил, что таких детонаций на складах противника «не было с 2022, когда только стали работать Хаймарсами по тылам».

В Генштабе ВСУ эту информацию пока не комментировали.