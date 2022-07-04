«Хорошо горит». На Изюмском направлении ВСУ взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии

4 июля, 17:51
В Харьковской области горит склад БП (Фото:Скриншот видео Сухопутные войска ВС Украины / Facebook)

В Харьковской области горит склад БП (Фото:Скриншот видео Сухопутные войска ВС Украины / Facebook)

На Изюмском направлении бойцы Вооруженных сил Украины взорвали склады с боекомплектами артиллерии оккупантов.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

Информацию об этом также сообщили в волонтерском фонде Вернись живым.

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По словам волонтеров, огонь по противнику корректировали из коптера, который украинские защитники получили от команды фонда.

Видео дня

«Хорошо горит БК оккупантов. На Изюмском направлении наши военные взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии. Огонь по противнику корректировали из коптера, который передал украинским бойцам наш Фонд. И это — единственный салют, на который могут рассчитывать рашисты», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/998753114151875/

Российская сторона не комментировала этот инцидент.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Харьков Боеприпасы Война России против Украины

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