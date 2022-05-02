Бригада князя Острожского уничтожила склад боеприпасов ВС РФ — видео
Оккупанты хранили боеприпасы на открытой местности (Фото:Скриншот видео 30-я ОМБр)
Украинские военные одним точным попаданием лишили российских оккупантов практически всех боеприпасов, хранившихся на одной из их позиций.
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Соответствующее видео, снятое с помощью разведывательного дрона, опубликовали бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.
На нем видно, как один из снарядов, выпущенных военнослужащими ВСУ, попадает прямо в ящики, которые военные РФ хранили на открытой местности, в результате чего происходит детонация боеприпасов, которая приводит к колоссальному взрыву.
«Это искусная работа минометчиков, которые, между прочим, только недавно пополнили ряды бригады. Теперь у „незваных гостей“ будет меньше боеприпасов для обстрела украинских военных», — отметили в 30-й ОМБр.
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