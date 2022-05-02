Бригада князя Острожского уничтожила склад боеприпасов ВС РФ — видео 2 мая, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хранили боеприпасы на открытой местности (Фото:Скриншот видео 30-я ОМБр)

Украинские военные одним точным попаданием лишили российских оккупантов практически всех боеприпасов, хранившихся на одной из их позиций.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Соответствующее видео, снятое с помощью разведывательного дрона, опубликовали бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Видео дня

На нем видно, как один из снарядов, выпущенных военнослужащими ВСУ, попадает прямо в ящики, которые военные РФ хранили на открытой местности, в результате чего происходит детонация боеприпасов, которая приводит к колоссальному взрыву.

«Это искусная работа минометчиков, которые, между прочим, только недавно пополнили ряды бригады. Теперь у „незваных гостей“ будет меньше боеприпасов для обстрела украинских военных», — отметили в 30-й ОМБр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.