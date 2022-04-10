ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов — видео

10 апреля, 15:51
Цей матеріал також доступний українською
Склад боеприпасов россиян горит после удара украинских артиллеристов (Фото:Скриншот с видео Оперативно-тактическая группировка Восток / Facebook)

Склад боеприпасов россиян горит после удара украинских артиллеристов (Фото:Скриншот с видео Оперативно-тактическая группировка Восток / Facebook)

Поддержи НВ

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков, сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Сообщается, что украинские разведчики в районе ответственности ОТУ Восток обнаружили очередной склад с боеприпасами российских оккупантов.

Видео дня

«Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение. Как всегда, профессиональная и четкая работа наших защитников», — говорится в сообщении.

Читайте также:
«Украина уничтожила до 10% техники РФ». Эксперт рассказал, каким вооружением и личным составом Россия будет осуществлять наступление на востоке страны
https://www.facebook.com/watch/?v=278978631088622
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Восток Украины Российские военные Боеприпасы Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Взрывы боеприпасов Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X