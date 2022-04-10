ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов — видео
Склад боеприпасов россиян горит после удара украинских артиллеристов (Фото:Скриншот с видео Оперативно-тактическая группировка Восток / Facebook)
Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков, сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.
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Сообщается, что украинские разведчики в районе ответственности ОТУ Восток обнаружили очередной склад с боеприпасами российских оккупантов.
«Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение. Как всегда, профессиональная и четкая работа наших защитников», — говорится в сообщении.
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