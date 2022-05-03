Артиллерия 81-й бригады уничтожила технику и склад с боеприпасами ВС РФ — видео

3 мая, 13:25
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После попадания по складу началась детонация боеприпасов (Фото:Скриншот видео ВСУ)

После попадания по складу началась детонация боеприпасов (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские артиллеристы нанесли удар по позициям ВС РФ, уничтожив бронетехнику и арсенал российских оккупантов.

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Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

«На видео зафиксировано, как артиллерийское подразделение 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожает бронетранспортер и склад с боеприпасами российских оккупантов. И они пылают хорошо!», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

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https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/videos/330755065653326/
https://www.youtube.com/embed/qMHWgIurpiM
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерийский удар Склад Война России против Украины

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