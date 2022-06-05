Украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированных Пологах
Склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь (Фото:facebook.com/45oabr)
Украинские военные из 45-й и 43-й отдельных артиллерийских бригад уничтожили российский склад боеприпасов во временно оккупированных Пологах Запорожской области.
Соответствующее видео выложила 45-я ОАБР.
Отмечается, что во время операции оккупантам удалось сбить одного из украинских беспилотников, корректировавших огонь наших артиллеристов.
Также сообщается, что склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь.
Об уничтожении склада оккупантов в 45-й ОАБР рассказали в форме шутливого диалога.
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