Украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированных Пологах 5 июня, 05:08 Цей матеріал також доступний українською Склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь (Фото:facebook.com/45oabr)

Украинские военные из 45-й и 43-й отдельных артиллерийских бригад уничтожили российский склад боеприпасов во временно оккупированных Пологах Запорожской области.

Соответствующее видео выложила 45-я ОАБР.



Отмечается, что во время операции оккупантам удалось сбить одного из украинских беспилотников, корректировавших огонь наших артиллеристов.

Видео дня

Также сообщается, что склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь.

Об уничтожении склада оккупантов в 45-й ОАБР рассказали в форме шутливого диалога.

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