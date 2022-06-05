Украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированных Пологах

5 июня, 05:08
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Склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь (Фото:facebook.com/45oabr)

Склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь (Фото:facebook.com/45oabr)

Украинские военные из 45-й и 43-й отдельных артиллерийских бригад уничтожили российский склад боеприпасов во временно оккупированных Пологах Запорожской области.

Соответствующее видео выложила 45-я ОАБР.

Отмечается, что во время операции оккупантам удалось сбить одного из украинских беспилотников, корректировавших огонь наших артиллеристов.

Видео дня
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Также сообщается, что склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь.

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Об уничтожении склада оккупантов в 45-й ОАБР рассказали в форме шутливого диалога.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожье Оккупант Война России против Украины

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