ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и три гаубицы на юге 12 ноября, 03:40 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 11 ноября, ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов на юге. Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 34 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Авиация ВСУ дважды атаковала скопление техники захватчиков в Бериславском и Херсонском районах.

Подтвержденные потери врага за сутки составляют:

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25 военных;

3 самоходные крупнокалиберные гаубицы Мста-С;

6 единиц автотехники;

склад боеприпасов в Каховском районе

«В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика», — добавили в ОК Юг.