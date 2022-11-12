ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и три гаубицы на юге

12 ноября, 03:40
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 11 ноября, ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов на юге. Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 34 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Авиация ВСУ дважды атаковала скопление техники захватчиков в Бериславском и Херсонском районах.

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Подтвержденные потери врага за сутки составляют:

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25 военных;

3 самоходные крупнокалиберные гаубицы Мста-С;

6 единиц автотехники;

склад боеприпасов в Каховском районе

«В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика», — добавили в ОК Юг.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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