ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и три гаубицы на юге
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
За сутки, 11 ноября, ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов на юге. Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 34 огневых задач.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Авиация ВСУ дважды атаковала скопление техники захватчиков в Бериславском и Херсонском районах.
ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге
Подтвержденные потери врага за сутки составляют:
25 военных;
3 самоходные крупнокалиберные гаубицы Мста-С;
6 единиц автотехники;
склад боеприпасов в Каховском районе
«В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика», — добавили в ОК Юг.