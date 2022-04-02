Военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему Буратино — фото, видео 2 апреля, 10:20 Цей матеріал також доступний українською Военные показали уничтоженную тяжелую огнеметную систему Буратино российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинские военные показали, как уничтожили тяжелую огнеметную систему Буратино российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 2 апреля



Фото и видео уничтоженной техники обнародовал Генштаб.

«Командование Сил специальных операций, Сухопутные войска и Территориальная оборона ВС Украины передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система Буратино», — говорится в сообщении.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.