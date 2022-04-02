Военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему Буратино — фото, видео

2 апреля, 10:20
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Военные показали уничтоженную тяжелую огнеметную систему Буратино российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Военные показали уничтоженную тяжелую огнеметную систему Буратино российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинские военные показали, как уничтожили тяжелую огнеметную систему Буратино российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Фото и видео уничтоженной техники обнародовал Генштаб.

«Командование Сил специальных операций, Сухопутные войска и Территориальная оборона ВС Украины передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система Буратино», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285954530384299
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Буратино ТОС-1 Буратино Война России против Украины

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