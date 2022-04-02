Военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему Буратино — фото, видео
Военные показали уничтоженную тяжелую огнеметную систему Буратино российских оккупантов (Фото:Генштаб)
Украинские военные показали, как уничтожили тяжелую огнеметную систему Буратино российских оккупантов.
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Фото и видео уничтоженной техники обнародовал Генштаб.
«Командование Сил специальных операций, Сухопутные войска и Территориальная оборона ВС Украины передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система Буратино», — говорится в сообщении.
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