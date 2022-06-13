Украинская артиллерия накрыла штаб российских войск в Харьковской области — видео

13 июня, 13:45
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Кроме штаба ВС РФ, украинские военные уничтожили находившуюся рядом технику (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Кроме штаба ВС РФ, украинские военные уничтожили находившуюся рядом технику (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинская разведка сумела установить месторасположение штаба ВС РФ в Харьковской области, после чего по нему был нанесен массированный артиллерийский удар.

Видео артобстрела административного здания, занятого российским командованием в одном из захваченных украинских населенных пунктов, было обнародовано в соцсетях в понедельник, 13 июня.

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Благодаря совместной работе 40-й ОАБр имени Великого князя Витовта и ротно-тактической группы 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии, кроме штаба, была уничтожена также расположенная рядом с ним техника противника.

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1536225437256404993

В то же время сведений о потерях оккупантов в результате артудара ВСУ на данное время нет.

https://www.youtube.com/embed/wKIY6VGXMSs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Артиллерия Артиллерийский удар Война России против Украины

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