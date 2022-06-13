Украинская артиллерия накрыла штаб российских войск в Харьковской области — видео
Кроме штаба ВС РФ, украинские военные уничтожили находившуюся рядом технику (Фото:Скриншот видео ВСУ)
Украинская разведка сумела установить месторасположение штаба ВС РФ в Харьковской области, после чего по нему был нанесен массированный артиллерийский удар.
Видео артобстрела административного здания, занятого российским командованием в одном из захваченных украинских населенных пунктов, было обнародовано в соцсетях в понедельник, 13 июня.
Благодаря совместной работе 40-й ОАБр имени Великого князя Витовта и ротно-тактической группы 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии, кроме штаба, была уничтожена также расположенная рядом с ним техника противника.
В то же время сведений о потерях оккупантов в результате артудара ВСУ на данное время нет.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.