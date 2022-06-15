«Полковники, генералы — все были там»: ВСУ уничтожили штаб ВС РФ в Харьковской области — перехват 15 июня, 17:14 Цей матеріал також доступний українською По словам одного из оккупантов, после удара ВСУ войска РФ разбежались (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские военнослужащие нанесли удар по штабу российских оккупантов вХарьковской области, в котором находилось командование ВС РФ.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины в среду, 15 июня.

«Штаба нет. Разбило на*уй. Мы, бл*, еле убегали… Все полковники, генералы — все были ж там. Х*й его знает, живы ли. Я как въе*ал, нах*й, оттуда, бл*», — рассказал один из рашистов в телефонном разговоре с женой, отметив, что теперь живет в подвале.

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По его словам, из-за уничтожения штаба, выжившие российские захватчики оказались без снабжения и электричества, поэтому не могут даже зарядить телефоны, чтобы связаться с родными.

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