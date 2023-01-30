Появилось видео уничтожения судна оккупантов в районе Херсона
Потеряв шлюпку, оккупанты разбежались (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)
Украинские военные показали уничтожение судна, захваченного российскими военными в Херсонской области.
Как видно на обнародованных кадрах, россияне использовали для переправки на другой берег учебно-спасательную шлюпку.
Обнаружив перемещение противника, аэроразведка ВСУ применила против судна дрон, который сбросил на него несколько снарядов.
Десантировавшиеся с шлюпки российские военные успели сбежать, однако остались без плавсредства.