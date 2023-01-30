Появилось видео уничтожения судна оккупантов в районе Херсона

30 января, 13:38
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Потеряв шлюпку, оккупанты разбежались (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Потеряв шлюпку, оккупанты разбежались (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Украинские военные показали уничтожение судна, захваченного российскими военными в Херсонской области.

Как видно на обнародованных кадрах, россияне использовали для переправки на другой берег учебно-спасательную шлюпку.

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Обнаружив перемещение противника, аэроразведка ВСУ применила против судна дрон, который сбросил на него несколько снарядов.

Видео дня

Десантировавшиеся с шлюпки российские военные успели сбежать, однако остались без плавсредства.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1620024574934130688
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война России против Украины

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