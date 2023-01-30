Появилось видео уничтожения судна оккупантов в районе Херсона 30 января, 13:38 Потеряв шлюпку, оккупанты разбежались (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Украинские военные показали уничтожение судна, захваченного российскими военными в Херсонской области.

Как видно на обнародованных кадрах, россияне использовали для переправки на другой берег учебно-спасательную шлюпку.

Обнаружив перемещение противника, аэроразведка ВСУ применила против судна дрон, который сбросил на него несколько снарядов.

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Десантировавшиеся с шлюпки российские военные успели сбежать, однако остались без плавсредства.