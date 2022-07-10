ВСУ за сутки уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов — Братчук

10 июля, 23:01
Пожар виднеется над оккупированным Харцызском в ночь на 10 июля (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

Пожар виднеется над оккупированным Харцызском в ночь на 10 июля (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

ВСУ в воскресенье, 10 июля, уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, украинские защитники попали в склады БК россиян во временно оккупированных Шахтерске, Чистяковом, Иловайске, Донецке и Крестовке Донецкой области, а также Алчевске Луганской области.

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Также ВСУ попали в военную часть во временно оккупированном Херсоне, где базировались российские захватчики.

Накануне ВСУ уничтожили четыре склада боеприпасов врага.

Редактор: София Лазарова

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