ВСУ за сутки уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов — Братчук
Пожар виднеется над оккупированным Харцызском в ночь на 10 июля (Фото:Типичный Донецк / Telegram)
ВСУ в воскресенье, 10 июля, уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.
По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, украинские защитники попали в склады БК россиян во временно оккупированных Шахтерске, Чистяковом, Иловайске, Донецке и Крестовке Донецкой области, а также Алчевске Луганской области.
Также ВСУ попали в военную часть во временно оккупированном Херсоне, где базировались российские захватчики.
Накануне ВСУ уничтожили четыре склада боеприпасов врага.
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