ВСУ уничтожили российскую зенитную установку, огонь перекинулся на склад боєприпасов — видео

24 сентября, 17:08
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские защитники уничтожили российскую зенитную установку ЗУ-23−2, огонь распространился еще на вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

«Нападающим не удалось провести обстрел позиций наших войск. Точный выстрел — и российская зенитная установка ЗУ-23−2 на базе автомобиля ЗиЛ-131 пылает, как скирда соломы», — говорится в сообщении.

Видео дня


При этом водитель автомобиля начал двигаться в сторону возможной помощи, но доставил оккупантам еще большие хлопоты, поскольку огонь распространился на их склад боеприпасов.

https://www.facebook.com/watch?v=1432426220578240
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ЗРК Война России против Украины

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