ВСУ уничтожили российскую зенитную установку, огонь перекинулся на склад боєприпасов — видео
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Украинские защитники уничтожили российскую зенитную установку ЗУ-23−2, огонь распространился еще на вражеский склад боеприпасов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
«Нападающим не удалось провести обстрел позиций наших войск. Точный выстрел — и российская зенитная установка ЗУ-23−2 на базе автомобиля ЗиЛ-131 пылает, как скирда соломы», — говорится в сообщении.
При этом водитель автомобиля начал двигаться в сторону возможной помощи, но доставил оккупантам еще большие хлопоты, поскольку огонь распространился на их склад боеприпасов.
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