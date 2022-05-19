ВСУ уничтожили российскую станцию РЭБ Житель, которую тщательно охраняла бронетехника РФ — видео

19 мая, 10:38
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Комплекс охраняли несколько боевых бронированных машин и танк (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Комплекс охраняли несколько боевых бронированных машин и танк (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские артиллеристы уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж Житель.

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Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск, опубликовав соответствующее видео.

Р-330Ж предназначена для обнаружения, пеленгования и анализа сигналов источников радиоизлучения в диапазоне частот 100−2000 МГц.

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Кроме того, данный комплекс способен перехватывать и подавлять каналы управления БПЛА, создавать радиопомехи системам спутниковой связи, навигационной аппаратуры и базовым станциям сотовой системы связи GSM-900/1800 в радиусе 20−30 километров.

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«Оккупанты старательно прятали станцию среди зданий. Ее охраняли несколько боевых бронированных машин и танк, однако это ее не спасло. Комплекс успешно уничтожен защитниками Украины», — отметили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/videos/558048812556381/
https://www.youtube.com/embed/18kBggsxiT4
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) РЭБ Российская военная техника Война России против Украины

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