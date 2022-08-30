В ОК Юг подтвердили уничтожение переправы россиян в Херсонской области 30 августа, 03:46 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Вооруженные силы Украины уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львов в Бериславском районе Херсонской области. Также были ликвидированы 82 россиянина.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Кроме того, был уничтожен ряд образцов российской техники:

зенитно-ракетная система С-300

2 танка Т-72

11 гаубиц Мста-Б

3 реактивные системы залпового огня Град и Ураган

Видео дня

тяжелая огнеметная система Сонцепек

самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С

самоходная артиллерийско-минометная установка Нона-С

120 мм мобильный миномет

самоходные гаубицы Акация и Мста-С

противотанковая управляемая ракета

6 единиц бронированной техники

3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

В общей сложности речь идет о 30 единицах техники.

Также ликвидированы 82 россиянина.

Окончательные потери врага дознаются.

Накануне в ОУВ Каховка сообщили, что ВСУ уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.

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