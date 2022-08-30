В ОК Юг подтвердили уничтожение переправы россиян в Херсонской области
ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)
Вооруженные силы Украины уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львов в Бериславском районе Херсонской области. Также были ликвидированы 82 россиянина.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Кроме того, был уничтожен ряд образцов российской техники:
зенитно-ракетная система С-300
2 танка Т-72
11 гаубиц Мста-Б
3 реактивные системы залпового огня Град и Ураган
тяжелая огнеметная система Сонцепек
самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С
самоходная артиллерийско-минометная установка Нона-С
120 мм мобильный миномет
самоходные гаубицы Акация и Мста-С
противотанковая управляемая ракета
6 единиц бронированной техники
3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
В общей сложности речь идет о 30 единицах техники.
Также ликвидированы 82 россиянина.
Окончательные потери врага дознаются.
Накануне в ОУВ Каховка сообщили, что ВСУ уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.