В Донецкой области уничтожили российскую колонну РСЗО, оккупанты вновь обстреляли мирных жителей 25 июня, 23:31 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго/Facebook)

Третий отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго сообщил, что в Донецкой области украинские военные уничтожили колонну российской техники, в составе которой были РСЗО Ураган.



В полку отметили, что артиллерия оккупантов всегда является «приоритетной целью» для украинской армии.

«Разведчики ССО Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую 6 РСЗО Ураган, транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП. Удачно наведя артиллерию, военные ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски», — сообщили военные.

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В то же время, российские военные в субботу, 25 июня, вновь обстреливали жилые массивы городов Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что трое мирных жителей погибли.

«За 25 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще 2 человека получили ранения», — сообщил Кириленко.

Он напомнил, что в данный момент невозможно точно установить число жертв в Мариуполе и Волновахе.

В субботу, 25 июня, украинские защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия российских оккупантов в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Вражеские войска отошли.

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