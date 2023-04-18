Десантники уничтожили БМП оккупантов во время попытки эвакуации подбитой техники — видео 18 апреля, 11:11 Артиллеристы ДШВ сумели попасть по движущейся цели (Фото:Скриншот видео ДШВ ВСУ)

Украинские военные показали уничтожение боевой машины пехоты российских оккупантов, пытавшейся эвакуировать подбитый военный грузовик.

Соответствующее видео во вторник, 18 апреля, опубликовало у себя в Facebook командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

На нем видно, как артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады наносят точный удар по движущейся цели, уничтожая вражескую БМП вместе с экипажем.

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«Впереди еще много работы. Но это нас не огорчает и точно не остановит! Мы полностью освободим родную Украину!», — заявили в ДШВ, комментируя обнародованное видео.