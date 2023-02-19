Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 и три беспилотника — Генштаб
Оружие украинских военных (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов: семь по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также два удара по важным объектам противника. Также украинские военные сбили вражеский самолет Су-25, два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и дрон-камикадзе типа Ланцет-3.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В течение суток противник нанес девять ракетных и 11 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на направлениях фронта
Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг сохраняет военное присутствие, на полигонах Беларуси идет подготовка подразделений российских войск.
В течение суток вражеским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Атинское, Стукаловка и Запселье Сумской области, а также Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора и Строевка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Каменка, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестовое, Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник задействовал армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы получили Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы населенных пунктов Новоселка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки в Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийского огня противника пострадали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков — Николаевской. Пострадали мирные люди.
Как сообщает Генштаб, во временно оккупированном Каланчаке Херсонской области российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь в центральной больнице. Она стала «хабом» для раненых и погибших оккупантов. Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более 50 раненых и убитых захватчиков.
Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности украинских детей.
В школах города Токмак учеников принуждают петь гимн страны-агрессора перед началом уроков. Также школьников заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности российским захватчикам.