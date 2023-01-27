Украинские военнослужащие уничтожили Су-25 27 января, 17:08 Самолет Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin via Wikipedia)

В пятницу, 27 января, на восточном направлении, подразделением зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования Юг был сбит очередной российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Других подробностей военнослужащие не расскрыли.

За 25 января украинские военные уничтожили два вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, четыре БПЛА типа Орлан-10 и один — типа Суперкам.

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