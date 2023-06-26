Бойцы теробороны уничтожили российский комплекс видеонаблюдения Муром-М 26 июня, 12:41 Украинские военные едут на ранее захваченном у российских войск танке (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty)

Военнослужащие 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны распознали и уничтожили российский автоматический комплекс видеонаблюдения типа Муром-М.

Об этом говорится в сообщении бригады в Telegram.

Поражение комплекса Муром-М обеспечило в целом ВСУ преимущество над врагом, поскольку это существенно уменьшает возможность противника визуально контролировать действия наших подразделений.

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Муром-М предназначен для осуществления визуального наблюдения на большом расстоянии, оснащен тепловизором и камерой с опцией зума.

Он может работать независимо от других систем с высоких объектов, таких как элеваторы, башни или размещаться на высоких мачтах в открытом поле.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 225 тысяч военных.